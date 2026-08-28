Движение авто перекрыто из Ярославля в Москву на фоне угрозы БПЛА

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Движение транспорта временно перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы на фоне объявленной в Ярославской области опасности БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", – сообщил Евраев.

Глава области добавил, что подразделения ПВО и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности граждан.

Ранее ночью средства ПВО уничтожили два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Между тем в аэропорту Жуковский объявлены временные ограничения на полеты. Аэропорт принимает и отправляет авиарейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.