28 августа, 05:54Транспорт
Движение авто перекрыто из Ярославля в Москву на фоне угрозы БПЛА
Фото: depositphotos/uatp12
Движение транспорта временно перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы на фоне объявленной в Ярославской области опасности БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", – сообщил Евраев.
Глава области добавил, что подразделения ПВО и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности граждан.
Ранее ночью средства ПВО уничтожили два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Между тем в аэропорту Жуковский объявлены временные ограничения на полеты. Аэропорт принимает и отправляет авиарейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.