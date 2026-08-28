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Политика

Премьер Канады Карни заявил, что озеро Онтарио сохранит свое название

Фото: AP/Reuters/Suzanne Plunkett

Озеро Онтарио, которое находится на границе Канады и США, сохранит свое название, несмотря на указы Белого дома. Об этом сообщил канадский премьер-министр Марк Карни.

В четверг, 27 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Переименование было совершено на фоне торговых разногласий с одноименной канадской провинцией и Канадой в целом.

Карни отметил, что озеро приобрело свое название более 400 лет назад, еще до образования Конфедерации Канады и принятия декларации независимости США.

"Мы знаем, что Америка меняется. Меняются ее торговые отношения, внешняя политика, национальные памятники, названия водоемов. Канадцы также знают, что называть вещи своими именами – значит называть это озеро Онтарио: тогда, сейчас и всегда", – написал премьер в соцсети X.

В июле Трамп подписал документы о введении дополнительных 50% пошлин на широкий перечень канадских товаров с 19 августа 2026 года. Отмечалось, что такое решение было принято в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США.

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