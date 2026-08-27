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27 августа, 22:22

Происшествия

Две пострадавшие при атаке БПЛА в Севастополе скончались в реанимации

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении обломков сбитого беспилотника на рейсовый автобус, скончались в реанимации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в MAX.

"Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощь", – написал Развожаев.

Кроме того, губернатор сообщил, что шесть пострадавших, проходивших лечение в отделениях хирургии и травматологии первой горбольницы, переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6.

Туда же врачи планируют перевести 18-летнюю девушку, также пострадавшую во время атаки, как только позволит ее состояние.

В севастопольской городской больнице № 5 остается 16-летний юноша. Его состояние стабильно, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Украинские БПЛА атаковали город 22 августа. В результате атаки травмы получили 10 человек. Все пострадавшие были госпитализированы в городские больницы.

Кроме того, в районе 5-го километра сбитый дрон упал на рейсовый автобус № 98, что вызвало его возгорание. В результате погибли два человека, ожоги и травмы получили еще пять человек.

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