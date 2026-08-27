МИД Непала создал группу для поиска пропавших после наводнения иностранцев

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В Непале создали специальную группу для координации поиска и спасения иностранных граждан, которые пострадали или пропали после разрушительного наводнения на реке Бхоте-Коши. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Новое подразделение будет централизованно собирать сведения об иностранцах, оказавшихся в районе стихийного бедствия, проверять поступающую информацию и передавать ее родственникам и дипломатическим представительствам. Также специалисты будут взаимодействовать с ведомствами, участвующими в поисково-спасательной операции.

Кроме того, группа займется оказанием консульской помощи иностранным гражданам. В МИД Непала призвали посольства, международные организации и родственников пропавших сообщать имеющуюся у них информацию о пострадавших и тех, чья судьба остается неизвестной.

26 августа в Непале из-за землетрясения и оползня произошло наводнение. Число погибших достигло 389, пострадали 466 человек. Без вести пропавшими числятся в том числе россияне.

При этом в АТОР сообщали, что основные туристические центры на территории страны не пострадали. Стихия затронула районы вдоль рек Расува и Бхоте-Коши. Организованных российских туристов в зоне ЧС не было.