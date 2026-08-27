Трибунал в Гааге распорядился о расследовании обстоятельств смерти Младича

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Председатель Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) судья Грасиела Гатти Сантана поручила провести полное расследование обстоятельств смерти бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича. Об этом говорится в заявлении, распространенном судом.

Вместе с тем трибунал подтвердил смерть Младича в больнице в Гааге. В заявлении отмечается, что медицинский сотрудник Следственного изолятора ООН был незамедлительно уведомлен о случившемся. Расследование поручено судье Иэну Бономи.

Младич был штатным военнослужащим Югославской народной армии, а после распада Югославии встал во главе Главного штаба армии боснийских сербов.

В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению за преступления против человечности и военные преступления. При этом в МИД России заявляли, что приговор предвзят.

Здоровье генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес два инсульта. В августе его сын Дарко сообщал, что семья и защита Младича опасаются, что он перенес третий инсульт. 27 августа он скончался на 85-м году жизни.

Председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик назвал произошедшее умышленным убийством. Он подчеркнул, что о состоянии здоровья генерала было известно заранее.