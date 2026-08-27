DM: в Европе фиксируют случаи "дождевой гнили", передающейся половым путем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Европе зафиксированы случаи редкой бактериальной инфекции, известной как "дождевая гниль". Возбудителем является бактерия Dermatophilus congolensis, которая ранее чаще всего поражала животных, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Считалось, что инфекция передается от зараженных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы или лошади. Однако недавние случаи в Европе показали, что бактерия может передаваться и от человека к человеку при тесном контакте.

По информации европейских экспертов, к середине 2026 года случаи заболевания были зарегистрированы в нескольких странах, включая Великобританию, Францию, Германию и Испанию. У некоторых пациентов не было контактов с животными.

Симптомы инфекции обычно включают кожные высыпания, гнойнички и корочки. Поражения чаще всего появляются в области паха, на лице, туловище и конечностях. Большинство случаев успешно лечатся антибиотиками и не приводят к серьезным осложнениям.

Эксперты отмечают, что увеличение числа случаев может быть связано с изменением путей распространения бактерии. Медики рекомендуют учитывать эту инфекцию при диагностике пациентов с необычными кожными проявлениями.

При этом специалисты подчеркивают, что общий риск для населения остается низким. Врачи продолжают изучать заболевание и отслеживать новые случаи, чтобы оценить масштабы распространения инфекции.

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