Три медведя искупались в дачном бассейне на Сахалине. Об этом сообщает Baza в мессенджере MAX.

Два хищника зашли в воду и начали плавать. Третий в это время прогуливался рядом и наблюдал за происходящим. По мнению очевидцев, таким образом косолапые спасались от жары.

Местные жители отметили, что резкое потепление в регионе добралось и до лесных обитателей. После водных процедур медведи покинули участок.

Ранее гималайский медведь в Уссурийском заповеднике попал на видео, когда терся спиной и затылком о дерево, словно пританцовывая. Дирекция заповедников "Земля леопарда" уточнила, что таким образом медведи оставляют запаховые метки и обозначают свою территорию.

Животные разворачиваются к дереву спиной, встают или садятся на задние лапы и трутся о кору, оставляя на ней шерсть. Также благодаря подобным движениям у дерева косолапые смолят шерсть, чтобы их не кусали гнус, блохи и клещи.

