Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 15:53

Город

В "Лосином острове" заметили краснокнижного большого подорлика

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" заметили большого подорлика – хищную птицу из Красной книги России. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка.

Птицу зафиксировали сотрудники научного отдела в Мытищинском лесопарке. Размах крыльев большого подорлика может составлять 180 сантиметров. Взрослые особи весят до 3,2 килограмма.

Как отметили в нацпарке, этот вид выбирает для жизни смешанные леса рядом с водоемами. На территории "Лосиного острова" ему понравился Верхнеяузский водно-болотный комплекс.

Появление такой птицы указывает на благоприятное экологическое состояние территории. Директор национального парка Ольга Шульгина отметила, что каждая такая встреча является большим вкладом в отслеживание биоразнообразия. Эта информация помогает следить за устойчивостью экосистем и работой по охране "Лосиного острова".

Ранее в нацпарке выпустили в естественную среду обитания 30 зайцев-русаков из столичной Красной книги. Им около 5 месяцев, все они прошли специальную подготовку. Специалисты продолжат наблюдать за животными с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета.

В национальном парке "Лосиный остров" выпустили 30 зайцев-русаков

Читайте также


животныегород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика