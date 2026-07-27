В "Лосином острове" заметили краснокнижного большого подорлика

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" заметили большого подорлика – хищную птицу из Красной книги России. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка.

Птицу зафиксировали сотрудники научного отдела в Мытищинском лесопарке. Размах крыльев большого подорлика может составлять 180 сантиметров. Взрослые особи весят до 3,2 килограмма.

Как отметили в нацпарке, этот вид выбирает для жизни смешанные леса рядом с водоемами. На территории "Лосиного острова" ему понравился Верхнеяузский водно-болотный комплекс.

Появление такой птицы указывает на благоприятное экологическое состояние территории. Директор национального парка Ольга Шульгина отметила, что каждая такая встреча является большим вкладом в отслеживание биоразнообразия. Эта информация помогает следить за устойчивостью экосистем и работой по охране "Лосиного острова".

Ранее в нацпарке выпустили в естественную среду обитания 30 зайцев-русаков из столичной Красной книги. Им около 5 месяцев, все они прошли специальную подготовку. Специалисты продолжат наблюдать за животными с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета.