Минобороны РФ и Ирана находятся в контакте после атаки Киева на иранское судно

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Минобороны России и Ирана находятся в контакте по вопросу атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Об этом сообщил ТАСС посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

"Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое", – подчеркнул дипломат.

Украинские военные атаковали иранское торговое судно в Каспийском море утром 25 июля. На борту судна прогремел взрыв, в результате чего погиб один моряк, еще один получил ранения.

МИД Ирана решительно осудил произошедшее, назвав инцидент нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Тегеран также заявил, что оставляет за собой право на ответные действия.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение Киевом украинского конфликта на Иран является опасным. По его словам, Украина провоцирует очередной виток напряженности.