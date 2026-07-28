ТАСС: подававший сигнал бедствия самолет США вновь замечен в Персидском заливе

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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry, который 23 июля подавал сигнал об аварийной ситуации на борту, снова появился в районе Персидского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Борт летел по круговой траектории на высоте около 8,5 километра. Речь идет именно о том самолете, который в минувший четверг подал аварийный сигнал во время полета. Тогда его посадка на одной из военных баз региона прошла штатно, однако в последующие несколько суток воздушное судно не наблюдалось. Причины инцидента источник не уточнил.

Собеседник агентства отметил, что данный борт был принят на вооружение ВВС США в 1980 году и к настоящему моменту эксплуатируется уже 46 лет. Самолеты этого типа способны обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.

Кроме того, источник сообщил, что непосредственно над нейтральными водами акватории Персидского залива находится военно-транспортный самолет-заправщик США Boeing KC-135R Stratotanker. Он курсирует по кругу недалеко от границы воздушного района, находящегося под управлением иранских диспетчеров.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II пролетал над акваторией Черного моря вдоль российской границы в пятницу, 24 июля.

Борт американской разведки вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" и дважды пролетел приблизительно до Сочи и обратно.