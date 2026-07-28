Столичные больницы получат доступ к цифровым витринам данных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты столичных стационаров смогут самостоятельно анализировать свою работу с помощью цифровых витрин данных – постоянно обновляемой информации из единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый инструмент позволяет изучать сведения о госпитализациях, операциях, диагностике, медикаментозных назначениях и других процессах.

Всего доступно свыше 30 тематических витрин с обезличенными данными. Раньше руководители и специалисты могли работать только с готовыми дашбордами, но теперь они могут самостоятельно выявлять проблемные зоны и проверять предложенные решения на практике.

По словам Раковой, за последний год все многопрофильные столичные стационары были переведены на электронный документооборот. Это позволило собрать "колоссальный массив данных".

"Для нас важно не просто накопить информацию, а сделать ее работающим инструментом", – отметила вице-мэр.

Она добавила, что сейчас отчетность превратилась из отчетности в основу для управленческих решений, начиная с отдельных подразделений и заканчивая разработкой общей стратегии развития больницы.

"И теперь мы идем дальше: обеспечиваем стационары инструментами для самостоятельной аналитики", – подчеркнула Ракова.

В настоящее время все многопрофильные стационары столицы ведут документацию в электронном формате. Кроме того, в каждом учреждении развернута современная аналитическая инфраструктура с актуальными базами обезличенных данных.

Для более эффективной работы в систему встроили нейросетевого помощника на базе локально развернутой большой языковой модели. Он помогает штатным аналитикам генерировать и оптимизировать программный код, а также подбирать методы анализа данных. Благодаря этому сокращается время от постановки задачи до результата.

Одновременно с этим для сотрудников был создан образовательный курс "Принципы работы с данными московского здравоохранения. Стационары". Он включает два уровня – начальный и базовый.

После входного тестирования участников распределяют по группам в зависимости от компетенций. На начальном уровне осваивают основы работы с данными, а те, кто подтвердил необходимые знания, получают доступ ко всем витринам и решают практические задачи под руководством наставников.

Продолжением проекта стал конкурс "Проектная активация. Цифровые решения". К участию приглашаются команды сотрудников московских стационаров от трех до пяти человек. Им нужно выбрать проект своего учреждения и разработать аналитический инструмент на основе доступных данных.

Обязательное условие – в каждой команде должен быть минимум один специалист, который успешно завершил обучение. На всех этапах участников сопровождают наставники, методологи и эксперты.

Победители получат денежное поощрение, призы и поддержку при внедрении своих разработок. Конкурс проходит на цифровой платформе Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента при участии департамента здравоохранения Москвы.

Как заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Евгений Нифантьев, модернизация стационаров в столице формирует новую систему здравоохранения. Она задает федеральный стандарт качества и уровня технологичности медицинской помощи.

Парламентарий отметил, что с 2011 года специалисты реконструировали 145 зданий, а в течение ближайших 4 лет их число должно увеличиться до 175. За последние 5 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи в столице вырос почти на 50%.

