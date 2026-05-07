Сергей Собянин рассказал о строительстве и модернизации столичных стационаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Обеспечение жителей Москвы качественной и доступной медицинской помощью является одной из приоритетных задач столичного здравоохранения. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Для реализации этой цели, по словам мэра, ежегодно возводятся и модернизируются сотни тысяч квадратных метров медицинской инфраструктуры.

"Это качественно новые, оснащенные по последнему слову техники и работающие по самым современным стандартам лечебные организации", – подчеркнул Собянин.

Всего в рамках создания нового медкаркаса мегаполиса с 2011 по 2030 год планируется построить свыше 40 новых лечебных учреждений и реконструировать еще более 175 существующих.

К настоящему моменту в порядок были приведены 144 больницы и возведены 28 новых. Среди них глава города выделил ММКЦ "Коммунарка", Инфекционную клиническую больницу № 1, шесть флагманских центров на базе крупнейших многопрофильных больниц, МКНЦ имени Логинова, многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира.

В текущем году, согласно плану, откроется лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы № 62.

Сейчас же продолжается реализация проектов по созданию "больниц будущего", таких как комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского, МКНИЦ "Больница 52", ГКБ имени Демихова, а также новая Детская больница и другие медучреждения.

В начале мая Собянин объявил об открытии Московского городского референс-центра респираторной медицины. Он является подразделением с расширенной командой экспертов, которые занимаются диагностикой, подбором лечения бронхолегочных заболеваний и дают "второе мнение" по сложным клиническим случаям. Для каждого пациента подбирается персональная схема терапии.