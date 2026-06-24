Росстат: бензин подорожал более чем на 2 рубля за неделю

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Средние цены на бензин в России за неделю с 15 по 22 июня увеличились на 2 рубля 9 копеек. Один литр сейчас стоит 71,2 рубля. Об этом сказано в публикации Росстата.

В среднем цены на бензин АИ-92 выросли на 2 рубля 13 копеек, они составили 67,54 рубля за литр. Что касается АИ-95, повышение составило 2 рубля 9 копеек, само топливо стоит 73,2 рубля за литр. На АИ-98 цены поднялись на 1 рубль 13 копеек, за 1 литр просят 96,51 рубля.

Дизель в среднем подорожал на 2 рубля 15 копеек. Литр топлива стоит 82,93 рубля.

Цены на российских АЗС с 16 по 22 июня поднялись в 78 субъектах страны. Больше всего в Чечне (+15,2%) и Дагестане (+16,5%).

За прошедший период в Санкт-Петербурге и Москве рост цен на бензин составил 0,2 и 1,9% соответственно. АИ-92 в Санкт-Петербурге стоил от 63,98 до 65,45 рубля, АИ-95 – от 68,69 до 72,62 рубля, АИ-98 и выше – от 97,22 до 99,84 рубля за литр.

"На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 62,89 до 88,90 рубля, марки АИ-95 – от 68,79 до 97,99 рубля, марки АИ-98 и выше – от 94,28 до 109 рублей за литр", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее власти Москвы разрешили водителям бензовозов въезжать в город без специальных пропусков. Такая мера принята по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей заправок.