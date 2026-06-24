Mash: дефицит канистр для бензина возник в столичных автомагазинах

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Спекулянты начали массово скупать канистры для бензина в столичных автомагазинах и перепродавать их с высокой наценкой. Из-за этого возник дефицит емкостей, передает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что за последние недели канистры подорожали на 20–40% в зависимости от их объема и материала. Например, пятилитровая емкость сейчас стоит 500 рублей вместо прежних 300. За 20-литровую тару придется отдать уже 4 тысячи рублей. При этом даже по таким ценам найти их в магазинах трудно. Предложения есть у перекупщиков.

Кроме того, большим спросом стали пользоваться лейки, шланги, воронки, насосы для перекачки и резиновые перчатки. В ряде магазинов товар есть на витрине, но покупателям предлагают оформить предзаказ и ждать сутки.

Сотрудники автомагазинов рекомендуют водителям купить топливные присадки. Они отмечают, что из-за дефицита некоторые продавцы предлагают разбавленный бензин или продают 92-й под видом 95-го.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Правительство взяло ситуацию на особый контроль. ФАС принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Объявления о торговле бензином уже скрыли на онлайн-платформе "Авито". Продажа топлива на платформах Ozon и Wildberries также запрещена.

