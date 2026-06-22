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22 июня, 13:30

Экономика

ФАС предотвращает перепродажу топлива на цифровых платформах

Фото: depositphotos/AY_PHOTO​

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

В частности, платформа "Авито" уже скрыла объявления о торговле топливом. В это же время на платформах Ozon и Wildberries продажа топлива также запрещена. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации, указали в ФАС.

Антимонопольное ведомство постоянно проверяет экономическую обоснованность всех составляющих стоимости нефтепродуктов: транспортировки, хранения и сбыта. В случае выявления нарушений ФАС принимает меры реагирования. Например, проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах.

Также ФАС поручила своим территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Речь идет о контроле за соблюдением законов при продаже топлива с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС. Аналогично служба направила запрос о ценах на топливо в адрес "ТД "Нефтьмагистраль" и сети АЗС "Трасса". Компании должны предоставить информацию в ведомство до 26 июня.

Кроме того, служба выявила факты координации ряда организаций при заключении сделок на бирже. Выяснилось, что трое трейдеров заключили соглашение для получения дохода при перепродаже бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.

Ранее по итогам внеплановых проверок антимонопольная служба возбудила дело в отношении нефтетрейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел". Компании подозреваются в координации действий на биржевых торгах, что могло привести к необоснованному росту цен на бензин и дизтопливо.

До этого ФАС и Минэнерго РФ предложили снизить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15 до 10% на период с 1 июля по 30 сентября. На протяжении трех месяцев будет действовать пониженный норматив в 10%, а в остальные периоды сохранится прежний показатель – 15%.

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