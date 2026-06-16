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16 июня, 11:18

Происшествия

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров по признакам картеля на торгах

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир

По итогам внеплановых проверок Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении нефтетрейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел", сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что компании подозреваются в координации действий на биржевых торгах. В результате это могло привести к необоснованному росту цен на бензин и дизельное топливо.

В ФАС добавили, что выявили в действиях нефтетрейдеров признаки антиконкурентного соглашения, чтобы получить крупный доход в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России разрешили выпускать бензин и дизтопливо класса "Евро-5" с показателями "Евро-3".

Решение было принято кабмином, чтобы не допустить дестабилизации внутреннего рынка топлива. Выяснилось, что послабление приняли еще осенью 2025 года, а в мае 2026-го оно оказалось продлено.

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