"Коммерсант": кабмин РФ разрешил некоторым НПЗ выпускать бензин по стандартам "Евро-3"

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Правительство России разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать бензин и дизтопливо класса "Евро-5" с показателями "Евро-3". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что некоторые НПЗ могут выпускать на внутренний рынок бензин "Евро-5" с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм, а также дизельное топливо с показателями 350 миллиграммов на килограмм, что соответствует "Евро-3". Также в бензине допускается доля ароматических углеводородов в 42%, октаноповышающей присадки монометиланилина – 1%, этанола – 5%.

Такое решение, как поясняется, было принято кабмином для недопущения дестабилизации внутреннего рынка топлива. Выяснилось, что послабление приняли еще осенью 2025 года, а в мае 2026-го оно оказалось продлено.

По данным источника журналистов, это касается тех НПЗ, которые перерабатывают сырье в соответствии со статьей 179.7 Налогового кодекса ("Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья"). Речь идет о тех заводах, которые заключили с Минэнерго РФ соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеют право на получение обратного акциза.

Ранее в Российском топливном союзе заявляли, что автомобильные заправочные станции в Москве имеют топливо, а продажа бензина проходит штатно. Так в пресс-службе РТС отреагировали на сообщения в соцсетях, что на заправках "Татнефти" ввели пределы продажи для человека до 20 литров, а на "Роснефти" – до 90 литров.

