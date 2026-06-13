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13 июня, 17:16

Город

Российский топливный союз опроверг сообщения о дефиците бензина в Москве

Фото: depositphotos/zorandim

Автомобильные заправочные станции в Москве имеют топливо. Продажа бензина проходит штатно, заявила пресс-служба Российского топливного союза.

Ряд СМИ сообщил, что на столичных АЗС ограничили отпуск топлива. На заправках "Татнефти" для физических лиц якобы были пределы: до 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 и до 40 литров дизельного топлива, для юридических – до 200 литров.

На АЗС "Роснефти" установили лимит до 90 литров на одну заправку, на заправках "Лукойла" – до 100 литров, указали СМИ.

"Российский топливный союз на фоне сообщений в социальных сетях уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом", – говорится в сообщении.

Ранее правительство России сообщило, что держит на постоянном контроле ситуацию с ценовой динамикой на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров.

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