В МВД предупредили о мошенничестве с талонами на бензин из-за проблем с топливом в Крыму

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Мошенники стали предлагать покупать якобы дешевый бензин на фоне проблем с топливом в Крыму, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В частности, злоумышленники стали создавать каналы в мессенджерах, где предлагают приобрести топливные талоны по выгодной цене. В МВД назвали это очередным напоминанием о том, что аферисты внимательно следят за новостями и быстро адаптируют сценарии под актуальные темы.

Подобные схемы склоняют пользователей оперативно принять решение, перевести деньги и успеть купить предлагаемое, пока такая возможность якобы есть. Стратегия мошенников в этом случае строится на ажиотаже и ощущении дефицита.

Проблемы с продажей топлива на заправках в Севастополе и Крыму начались в мае 2026 года. В Крыму с 4 июня нельзя приобрести бензин в свободной продаже – топливо в объеме 20 литров на человека будет предоставляться лишь по талонам.

В это же время свободная продажа бензина марки АИ-92 организована на трех заправках "Атан" в Севастополе, а на сети ТЭС заправка осуществляется пока по QR-кодам. На этом фоне Минэнерго РФ пообещало принять меры для обеспечения полуострова моторным топливом.

