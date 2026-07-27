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02:39

Политика

Оппозиция в Греции потребовала от властей не передавать Украине комплексы ПВО

Фото: depositphotos/Hintau_Aliaksey

Парламентская оппозиционная партия "Греческое решение" выступила категорически против возможной передачи Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Лидер партии Кириакос Велопулос в беседе с газетой "Известия" заявил о намерении использовать все доступные механизмы, чтобы не допустить этого.

По словам политика, партия осведомлена о запросах Киева на получение греческих вооружений. Велопулос подчеркнул, что "Греческое решение" предпримет исчерпывающие меры как в стенах парламента, так и за его пределами для блокировки дальнейших поставок военного имущества.

Он акцентировал, что подобные действия Афин несут прямую угрозу обороноспособности самой Греции и являются недопустимыми.

Ранее СМИ сообщили, что передача Украине лицензии на производство ракет для зенитных комплексов Patriot не окажет влияния на ситуацию на поле боя и одновременно создаст угрозу национальной безопасности США. Журналисты отмечали, что украинская сторона не сможет наладить выпуск ракет в сроки, которые могли бы повлиять на развитие событий.

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