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09 июля, 10:06

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RS: производство ракет Patriot на Украине создаст угрозу для безопасности США

Производство ракет Patriot на Украине создаст угрозу для безопасности США

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Передача Украине лицензии на производство ракет для зенитных комплексов Patriot не окажет влияния на ситуацию на поле боя и одновременно создаст угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщает RT со ссылкой на зарубежное издание Responsible Statecraft.

В материале отмечается, что украинская сторона не сможет наладить выпуск ракет в сроки, которые могли бы повлиять на развитие событий. По мнению авторов, реализация этой инициативы станет неоправданной тратой ресурсов и не позволит решить проблему нехватки ПВО.

Кроме того, издание указывает на риск утечки секретной информации об американских военных технологиях к конкурентам Вашингтона. Авторы полагают, что в Пентагоне осознают подобные риски, поэтому могут намеренно затягивать реализацию проекта.

"Мы не удивимся, если этот подарок Украине будут затягивать до полного предания забвению, где ему и самое место", – говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО совместно с Украиной готовятся создать оружие для массированного применения по российским авиабазам, в том числе в глубине страны. Это оружение так служит для долгосрочного вывода из строя аэродромов РФ.

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