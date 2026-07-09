Иран нанес удары по американской системе Patriot в Кувейте

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Армия Ирана в ответ на атаки США поразила несколько американских объектов в регионе, в том числе ЗРК Patriot в Кувейте. Об этом сообщило иранское гостелерадио.

Кроме того, иранские силы атаковали радиолокационный комплекс раннего обнаружения в Катаре и топливные резервуары на военной базе США в Бахрейне.

В ночь на 8 июля американские военные возобновили удары по Ирану в ответ на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе. В ночь на 9-е число CENTCOM сообщил об атаке уже на около 90 объектов, включая системы ПВО, склады ракет и БПЛА, средства наблюдения за побережьем, а также объекты ВМС и логистической инфраструктуры вдоль побережья.

В ответ иранские военные нанесли удары по американским базам в Бахрейне и Кувейте, а Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.