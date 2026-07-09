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09 июля, 11:47

Происшествия

Российские таможенники пресекли контрабанду сигарет под видом белорусского пива

Фото: МАХ/"ФТС России"

Сотрудники Смоленской таможни пресекли контрабанду 700 тысяч пачек сигарет, оформленных по документам как белорусское пиво. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

"По предварительной оценке, стоимость партии превышает 100 миллионов рублей", – указано в сообщении.

Как рассказали в ФТС, по сопроводительным документам в фуре из Белоруссии в Россию перевозили более 19 тонн белорусского пива, но на грузовом отсеке автомобиля таможенники заметили электронную навигационную пломбу, сведения о которой не были внесены в систему отслеживания перевозок товаров.

Во время осмотра машины инспекторы вместо спиртного напитка нашли контрабандные сигареты. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее россиянин попытался ввезти из Таджикистана в РФ 476 краснокнижных черепах. Работники таможни увидели у мужчины две коробки с пресмыкающимися во время досмотра, однако выяснилось, что разрешения на ввоз животных не было. Пассажир заявил, что планировал продать рептилий через интернет.

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