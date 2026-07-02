Москвич попытался вывезти в багажнике монеты Германской империи на почти 1 млн руб

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Житель Москвы предстанет перед судом за попытку вывезти из России 142 монеты Германской империи, общая стоимость которых превышает 700 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ценности были обнаружены в багажнике легкового автомобиля, после чего мужчину задержали. Обвинительный акт в рамках уголовного дела утвердил Смоленский транспортный прокурор.

В частности, москвичу вменяется незаконное перемещение культурных ценностей через границу, а также приготовление или покушение на преступление в соответствии со статьями 226.1 и 30 УК РФ. К настоящему моменту материалы дела уже направлены в суд.

Ранее в аэропорту Домодедово таможенники остановили попытку незаконного ввоза старинных монет, которые были отчеканены в Российской империи в XIX веке. Их привез 27-летний россиянин, прилетевший из Туркменистана.

24 металлические монеты разного размера, номинала и года выпуска, 19 из которых оказались культурными ценностями, нашли в чемодане с помощью рентген-аппарата. Мужчина объяснил, что получил их от родственников и не знал, что необходимо заполнять декларацию. Против него завели административное дело.