Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 13:40

Происшествия

Москвич попытался вывезти в багажнике монеты Германской империи на почти 1 млн руб

Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Житель Москвы предстанет перед судом за попытку вывезти из России 142 монеты Германской империи, общая стоимость которых превышает 700 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ценности были обнаружены в багажнике легкового автомобиля, после чего мужчину задержали. Обвинительный акт в рамках уголовного дела утвердил Смоленский транспортный прокурор.

В частности, москвичу вменяется незаконное перемещение культурных ценностей через границу, а также приготовление или покушение на преступление в соответствии со статьями 226.1 и 30 УК РФ. К настоящему моменту материалы дела уже направлены в суд.

Ранее в аэропорту Домодедово таможенники остановили попытку незаконного ввоза старинных монет, которые были отчеканены в Российской империи в XIX веке. Их привез 27-летний россиянин, прилетевший из Туркменистана.

24 металлические монеты разного размера, номинала и года выпуска, 19 из которых оказались культурными ценностями, нашли в чемодане с помощью рентген-аппарата. Мужчина объяснил, что получил их от родственников и не знал, что необходимо заполнять декларацию. Против него завели административное дело.

Читайте также


происшествиягород

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика