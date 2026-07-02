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02 июля, 13:57

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Эксперт Корнеев: ЦБ РФ может взять паузу в дальнейшем снижении ключевой ставки

Эксперт допустил паузу в снижении ключевой ставки ЦБ РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Центробанк России может взять паузу в дальнейшем снижении ключевой ставки. Таким мнением в беседе с радио КП поделился экономист, политический аналитик Валерий Корнеев.

Эксперт указал, что это может случиться на фоне сохраняющихся проинфляционных факторов.

"Проинфляционный фактор – это и означает то, что цены в магазинах и других местах продолжат расти с не меньшими темпами, чем они росли за прошлый год", – сказал Корнеев.

По его словам, регулятор все чаще обращает внимание на ситуацию на топливном рынке, рост транспортных расходов и другие влияющие на инфляцию обстоятельства. Это все неизбежно отразится на стоимости товаров, ведь дополнительные расходы бизнеса будут включаться в конечную цену продукции.

Одной из главных причин жесткой денежно-кредитной политики ЦБ считает высокие бюджетные расходы. Вместе с тем государственные затраты необходимы для реализации стратегических проектов и поддержки отечественных производителей.

Корнеев также считает, что высокая стоимость кредитов сильнее всего отражается на коммерческом секторе без бюджетных субсидий. Небольшое снижение ключевой ставки не способно существенно поддержать экономическую активность. По мнению экономиста, выход из ситуации – изменение условий кредитования.

"Например, дать возможность получить кредиты по сниженным ставкам, если Центробанк сделает разные ставки для разных секторов экономики", – заключил эксперт.

Ранее Банк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели. По данным регулятора, улучшение текущей инфляционной динамики формировало основания для снижения ключевой ставки, но реализовавшиеся проинфляционные риски сократили пространство для смягчения политики.

На данный момент ключевая ставка в России составляет 14,25% годовых. Она была понижена с 14,5% 19 июня.

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