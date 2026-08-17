Собянин рассказал, как МЦД-3 улучшил поездки по Москве и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЦД-3 за три года работы перевез более 400 миллионов пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Диаметр был запущен 17 августа 2023 года при участии Владимира Путина. 85-километровая линия наземного метро связала Зеленоград с подмосковным Раменским и объединила десятки районов Москвы и Московской области. Сейчас по МЦД-3 совершается до 490 тысяч поездок в день, что сопоставимо с пассажиропотоком отдельных линий классического метро.

Самыми востребованными станциями диаметра стали Выхино – около 40 тысяч поездок в сутки, Зеленоград-Крюково – 34,1 тысячи и Электрозаводская – 25,8 тысячи.

За три года на МЦД-3 полностью обновили подвижной состав. Сейчас пассажиров перевозят современные "Иволги", "Ласточки" и "Корольки". Поезда оснащены климат-контролем и системами обеззараживания воздуха, медиаэкранами и розетками для гаджетов, а также местами для колясок и велосипедов.

Собянин отметил, что запуск диаметра повлиял не только на транспортную доступность, но и на развитие территорий рядом со станциями. В прилегающих районах выросла деловая активность, появились новые рабочие места, а территории начали активнее развиваться как городские пространства.

Через год после запуска суммарная кассовая выручка малого и среднего бизнеса в радиусе 1,5 километра от станций МЦД-3 выросла на 17% в сопоставимых ценах. Количество чеков увеличилось на 8%.

Дополнительный импульс получило жилищное и общественно-деловое строительство. С 2023 года частные инвестиции в строительство жилья вблизи станций диаметра превысили 360 миллиардов рублей. В транспортной доступности МЦД-3 построили и ввели более 3,1 миллиона квадратных метров жилья, еще свыше 2,2 миллиона квадратных метров находятся на этапе строительства.

При создании диаметра также заложили возможности для дальнейшей интеграции с другими транспортными проектами. В перспективе МЦД-3 будет связан с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург, добавил Собянин.

В Москве планируется четыре остановки ВСМ: на Ленинградском вокзале, Рижской, Петровско-Разумовской и Зеленограде-Крюково. Две последние станции станут пересадочными на МЦД-3.

Ранее на 13 станциях МЦД установили современные валидаторы. Устройства заменили на МЦД-1 (Лобня, Дегунино, Марк, Новодачная, Водники), МЦД-2 (Аникеевка, Гражданская, Красный Балтиец, Трикотажная, Москва-Товарная, Калитники, Красный Строитель) и МЦД-4 (Савеловская). Новые аппараты поддерживают оплату картой "Тройка", картой москвича и банковскими картами.

