Троих участников банды Басаева и Хаттаба задержали в Татарстане, Ингушетии и Башкирии

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Сотрудники ФСБ России совместно со Следственным комитетом и МВД задержали в Ингушетии, Башкирии и Татарстане еще троих участников бандитской группировки Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба (внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщают ЦОС ФСБ России и официальный представитель СК Светлана Петренко.

Задержанные причастны к нападениям на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Чеченской Республике в 1999 и 2000 годах. Сформирована доказательная база их участия в этих преступлениях.

Речь идет о нападении в октябре 1999 года на военнослужащих Минобороны России у станицы Червленной Шелковского района, а также в марте 2000 года на сотрудников ОМОН ГУВД по Пермской области у села Джани-Ведено Веденского района. В результате этих атак погибли 58 человек, еще 130 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

В апреле правоохранители задержали в Астрахани еще двух мужчин по подозрению в причастности к вооруженному нападению в августе 1999 года. Известно, что задержанные вступили в состав незаконного формирования под руководством Басаева и Хаттаба и принимали участие в том числе в вооруженном мятеже на территории Цумадинского района Дагестана.