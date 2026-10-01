Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 10:38

Происшествия

Троих участников банды Басаева и Хаттаба задержали в Татарстане, Ингушетии и Башкирии

Фото: depositphotos/merrydolla

Сотрудники ФСБ России совместно со Следственным комитетом и МВД задержали в Ингушетии, Башкирии и Татарстане еще троих участников бандитской группировки Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба (внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщают ЦОС ФСБ России и официальный представитель СК Светлана Петренко.

Задержанные причастны к нападениям на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Чеченской Республике в 1999 и 2000 годах. Сформирована доказательная база их участия в этих преступлениях.

Речь идет о нападении в октябре 1999 года на военнослужащих Минобороны России у станицы Червленной Шелковского района, а также в марте 2000 года на сотрудников ОМОН ГУВД по Пермской области у села Джани-Ведено Веденского района. В результате этих атак погибли 58 человек, еще 130 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

В апреле правоохранители задержали в Астрахани еще двух мужчин по подозрению в причастности к вооруженному нападению в августе 1999 года. Известно, что задержанные вступили в состав незаконного формирования под руководством Басаева и Хаттаба и принимали участие в том числе в вооруженном мятеже на территории Цумадинского района Дагестана.

Читайте также


происшествиярегионы

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика