ТАСС: объем взорвавшегося газового баллона в доме в Одинцове – 200 мл

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

К обрушению несущей стены в квартире жилой многоэтажки на Белорусской улице в подмосковном Одинцове привел взрыв 200-миллилитрового газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам источника, мощности небольшого баллона, который обычно используют для заправки зажигалок, хватило для разрушения перекрытий, повреждения балконного ограждения, оконной рамы и входной группы. При этом возгорания после хлопка не последовало.

Установление обстоятельств взрыва взяла под контроль подмосковная прокуратура.

Газовый баллон взорвался в квартире на 19-м этаже многоквартирного дома утром 1 октября. В результате инцидента никто не пострадал, однако стоявшие возле дома машины получили повреждения.