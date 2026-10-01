Сергей Собянин присвоил площадке "Астра" статус технопарка

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Площадка "Астра" в Бутырском районе столицы получила статус технопарка. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

На территории пространства, площадь которого превышает 17,6 тысячи квадратных метров, работают 18 компаний-резидентов. Они занимаются разработкой программного обеспечения и средств защиты информации. Кроме того, в технопарке проводят мероприятия на тему информационных технологий.

По словам мэра, получение статуса технопарка позволит управляющей компании воспользоваться рядом налоговых льгот. В частности, снизить ставку арендной платы за землю, применить инвестиционный налоговый вычет и списать до 90% инвестиций в основные средства. Также предусмотрена пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 13,5% в региональной части.

Сейчас технопарк планирует закупить новое оборудование, добавил Собянин. Это серверы, серверные платформы, системы хранения данных, коммутаторы и другие устройства, помогающие создавать и развивать ИТ-решения.

Ранее стало известно, что в районе Южное Бутово построят технопарк "Бартеневская". Его резидентами станут предприятия, которые будут производить современное оборудование для пищевой промышленности и бытовой техники. Комплекс предоставит горожанам свыше 150 новых рабочих мест.