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01 октября, 10:44

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TMZ: рэпера P. Diddy перевели в изолятор из-за сообщений о привилегиях в тюрьме

Рэпера P. Diddy перевели в изолятор из-за сообщений о привилегиях в тюрьме – СМИ

Фото: Getty Images/Sean "Diddy" Combs/Shareif Ziyadat

Американского музыкального продюсера и рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, перевели в одиночную камеру после публикаций СМИ об особых условиях его жизни в тюрьме. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Согласно имеющимся данным, музыканта перевели в изолятор строгого режима в связи с расследованием его пребывания в тюрьме в статусе VIP-персоны. Портал подчеркивает, что перевод в одиночную камеру – это стандартная практика для заключенных в подобных ситуациях.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что рэпер тратит тысячи долларов в месяц на привилегии в тюрьме. Музыкант платит другим осужденным за приготовление разнообразной еды, уборку, стирку и даже китайский массаж.

Также утверждалось, что музыкант пользуется телефонами для соцсетей, а в выходные распивает элитный алкоголь, запасы которого якобы пополняет охрана учреждения.

P. Diddy арестовали в 2024 году по обвинениям в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда.

При этом он был признан виновным только в транспортировке людей для занятия проституцией. За это ему назначили 50 месяцев заключения и штраф в размере 500 тысяч долларов.

Дата его освобождения была назначена сначала на 15 апреля 2028 года, а затем на 23 февраля, после чего снова изменилась. Теперь рэпер должен выйти из колонии 24 января 2028 года.

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