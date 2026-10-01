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01 октября, 10:33

Город

Гендиректором музея-заповедника "Царицыно" стала Елена Мельвиль

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Департамент культуры объявил о назначении Елены Мельвиль на пост генерального директора музея-заповедника "Царицыно" в Москве. Об этом сообщается в канале ведомства в МАХ.

"Она сменит на этой должности Елизавету Фокину, возглавлявшую учреждение с 2016 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Мельвиль является почетным работником культуры столицы. В период с 2013 по 2018 год она возглавляла Культурный центр "ЗИЛ", в 2018–2026 годах была директором образовательного комплекса "Воробьевы горы".

Как рассказала возглавлявшая музей-заповедник в течение 10 лет Фокина, она плавно передала Мельвиль дела и обсудила с ней предстоящую работу. Она также поблагодарила столичный департамент культуры за поддержку, которую получала на посту гендиректора "Царицыно".

В июне этого года Фокина стала директором Парка Горького. Она сменила Елену Лупину, которая руководила им с 2022 года, но попросила освободить ее от должности по состоянию здоровья.

Фокина продолжает работу по развитию и озеленению пространства. По ее словам, обновление парка является очень ответственной задачей.

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