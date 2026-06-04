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04 июня, 11:06

Город

Директором Парка Горького стала Елизавета Фокина

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Новым директором Парка Горького в Москве назначена Елизавета Фокина, которая также возглавляет музей-заповедник "Царицыно". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Там рассказали, что руководившая парком с 2022 года Елена Лупина попросила освободить ее от должности по состоянию здоровья. Теперь Фокина продолжит развивать пространство и проводить озеленение. При этом она также останется на должности директора музея-заповедника "Царицыно".

По словам самой Фокиной, Парк Горького является одним из главных символов столицы, куда регулярно приезжают жители и гости города. Она подчеркнула, что обновление и преображение такого важного объекта – важная и очень интересная задача.

В сфере культуры Фокина работает уже более 20 лет. Она является лауреатом премии "Менеджер года", имеет диплом за сохранение культурного наследия, отмечена благодарностями мэра Москвы.

Должность гендиректора музея-заповедника "Царицыно" она занимает уже на протяжении 10 лет. За это время ежегодно музей стали посещать почти в 4,5 раза чаще. При этом посещаемость парка выросла с 5 до 12,5 миллиона человек в год.

Ранее глава департамента музеев и поддержки циркового искусства Елена Харламова стала генеральным директором музея-заповедника "Архангельское". Прежний гендиректор Вадим Задорожный покинул пост по собственному желанию. Он руководил музеем-заповедником с 2015 года.

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