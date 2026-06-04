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Россиянка Мирра Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) благодаря победе в полуфинальном матче над украинкой Мартой Костюк. Турнир проходит в Париже.

Игра завершилась со счетом 6:1, 6:3. В этом турнире Андреева получила 8-й номер посева, а Костюк – 15-й.

В финале россиянка встретится с победительницей матча между Дианой Шнайдер и Майей Хвалиньской из Польши, которая пробилась в основную сетку, выиграв квалификацию.

Это первый финал Большого шлема в карьере Андреевой. Ранее ее лучшим достижением был полуфинал Roland Garros в 2024 году.

Шнайдер вышла в полуфинал чемпионата, обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Результат встречи составил 3:6, 7:5, 6:0. Россиянка была посеяна под 25-м номером, тогда как Соболенко получила 1-й номер посева.