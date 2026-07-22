Песков заявил, что РФ будет представлена на саммите G20 на высоком уровне

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Россия будет представлена на саммите G20 на высоком уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае наше участие <...> будет эффективное и деятельное", – указал представитель Кремля.

Политик напомнил, что в этом году США являются председательствующей и принимающей саммит страной. Вместе с тем он пояснил, что для участия в мероприятии не требуются специальные приглашения, так как в случае организации саммита такого масштаба, как "Большая двадцатка", ожидается присутствие делегаций из всех стран на уровне, который определяет направляющая сторона.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря 2026 года в Майами. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении официально пригласить Владимира Путина на мероприятие. Он подчеркивал, что участие российского лидера было бы полезным.

Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, выразила недовольство предложением Трампа. Она отметила, что сейчас настало время для западных стран потребовать от российского президента предпринять шаги навстречу, а не наоборот.