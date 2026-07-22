Володин назвал уехавших за рубеж россиян предателями

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Уехавшие за границу россияне, которые наносят государству вред, являются не оппозиционерами, а предателями и преступниками, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. А тот, кто уехал за рубеж, не может представлять никакую политическую оппозицию", – сказал он.

Ранее Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших административные правонарушения против интересов страны. В список таких правонарушений включены дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики и другое.

Кроме того, документ подразумевает арест имущества лиц, которые привлекались к ответственности. Стоимость арестованного имущества не ограничивается штрафом.

