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22 июля, 21:35

Спорт

Австрийская лыжница Энгельхардт завершила карьеру в 18 лет из-за проблем с сердцем

Фото: 123RF.com/schan

Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт ушла из спорта в 18 лет из-за проблем с сердцем. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По данным OE24, спортсменка потеряла сознание на тренировке, после чего ее доставили в больницу в Линце. Лыжница уточнила, что в клинике ей сообщили, что она пережила две остановки сердца и четыре дня была в искусственной коме из-за миокардита.

"К сожалению, профессиональный спорт больше не будет играть никакой роли в моей жизни", – отметила она.

По словам Энгельхардт, ей имплантировали дефибриллятор. В свою очередь, врачи уверены, что миокардит появился у девушки после инфекционного заболевания.

Спортсменка в прошлом сезоне стала второй в спринте на чемпионате Австрии.

Ранее волейболист Дмитрий Мусэрский провел последний матч за японский клуб "Сантори Санбердз", завершив свою карьеру. В заключительном матче спортсмена команда потерпела поражение. Ее обыграла "Осака Блютеон" в третьей встрече финальной серии чемпионата Японии со счетом 0:3 (22:25, 20:25, 18:25).

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