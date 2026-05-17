Форма поиска по сайту

Новости

17 мая, 19:41

Спорт

Олимпийский чемпион по волейболу Мусэрский завершил карьеру

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский провел последний матч за японский клуб "Сантори Санбердз", завершив свою карьеру. Об этом сообщает РИА Новости.

В мае прошлого года спортсмен продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26. В январе 2026-го он заявил о завершении карьеры по окончании сезона.

В заключительном матче Мусэрского "Сантори Санбердз" потерпел поражение. Команду обыграла "Осака Блютеон" в третьем матче финальной серии чемпионата Японии со счетом 0:3 (22:25, 20:25, 18:25).

Мусэрский является чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и Мировой лиги.

Ранее вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений в текущем сезоне из-за травмы. Речь идет о повреждении, полученном во время матча 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Акроном" из Тольятти, который завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

Акинфеев заверил, что не завершает карьеру полностью и сделает все необходимое, чтобы вылечиться.

