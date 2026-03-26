26 марта, 19:42

Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов принял решение завершить спортивную карьеру, передает РИА Новости.

"Я не выступал уже более полутора лет и теперь вижу себя в спорте в другом русле. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодежью", – сказал спортсмен.

Он отметил, что в мае 2025 года вернулся в родной город Нижневартовск и открыл там спортзал. Сейчас Храмцов работает тренером-аналитиком в сборной ХМАО. В его регионе до этого не было конкурентоспособного тхэквондо и лишь единицы "выстреливали" на чемпионатах России и Европы, добавил он.

"Мы с женой Полиной несколько лет жили в Москве, потому что из столицы было удобно вылетать на сборы и соревнования. А теперь будем развивать не только тхэквондо, но и весь спорт в городе. Мне кажется, у нас это очень неплохо получается", – добавил чемпион.

28-летний Храмцов победил на Олимпиаде в Токио в 2021 году в весовой категории до 80 килограммов. Спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году он завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен до Игр в Париже.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин заявил о возможном завершении карьеры. По его словам, он не хочет рисковать здоровьем ради продления спортивной карьеры. Но итоговое решение будет зависеть от физической формы. В силу своего возраста ему уже тяжело соперничать с молодыми парнями.

Читайте также


Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

