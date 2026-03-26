Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов принял решение завершить спортивную карьеру, передает РИА Новости.

"Я не выступал уже более полутора лет и теперь вижу себя в спорте в другом русле. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодежью", – сказал спортсмен.

Он отметил, что в мае 2025 года вернулся в родной город Нижневартовск и открыл там спортзал. Сейчас Храмцов работает тренером-аналитиком в сборной ХМАО. В его регионе до этого не было конкурентоспособного тхэквондо и лишь единицы "выстреливали" на чемпионатах России и Европы, добавил он.

"Мы с женой Полиной несколько лет жили в Москве, потому что из столицы было удобно вылетать на сборы и соревнования. А теперь будем развивать не только тхэквондо, но и весь спорт в городе. Мне кажется, у нас это очень неплохо получается", – добавил чемпион.

28-летний Храмцов победил на Олимпиаде в Токио в 2021 году в весовой категории до 80 килограммов. Спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году он завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен до Игр в Париже.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин заявил о возможном завершении карьеры. По его словам, он не хочет рисковать здоровьем ради продления спортивной карьеры. Но итоговое решение будет зависеть от физической формы. В силу своего возраста ему уже тяжело соперничать с молодыми парнями.

