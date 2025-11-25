Футболист Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Капитан московского клуба ЦСКА Игорь Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России за самую длительную непрерывную карьеру профессионального футболиста в одном клубе.

Согласно документу, спортсмен играет за ЦСК уже на протяжении 35 лет и 25 дней, что в совокупности составляет 12 809 дней.

"Большое спасибо Книге рекордов России за признание. Как я уже много раз говорил, приходя в 4 года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!" – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

На момент получения рекорда Акинфееву исполнилось 39 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2003 года. За это время он провел 810 матчей за ЦСКА и 111 игр за сборную России.

Также Акинфеев является самым титулованным российским футболистом в истории – в его активе 22 трофея. Кроме того, в июне, после победы в Кубке России, спортсмен обошел по количеству наград своего бывшего партнера по клубу Сергея Игнашевича, который имеет 21 трофей.

В октябре 2024 года Акинфеев опередил нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси по числу матчей за один клуб. На тот момент российский футболист принял участие во встрече 12-го тура РПЛ между ЦСКА и махачкалинским "Динамо", выйдя на футбольное поле в составе клуба в 779-й раз.

В свою очередь, Месси сыграл за "Барселону" 778 матчей. При этом абсолютным чемпионом по данному показателю был Райан Гиггз, сыгравший 963 раза за "Манчестер Юнайтед".

