Собянин: ПВО уничтожила еще один беспилотник на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр добавил, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

До этого мэр сообщил, что на подлете к столице было уничтожено 4 дрона. На месте падения фрагментов также работают экстренные службы.

Кроме того, из-за сообщений о ликвидации БПЛА, следовавших в сторону Москвы, приостановили работу столичные аэропорты. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.