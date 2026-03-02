Возгорание на топливном терминале в Новороссийске произошло после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание на топливном терминале в Новороссийске произошло в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Там рассказали, что к тушению пожара привлекли 25 человек и 9 единиц техники. Возгорание на наливном причале терминала удалось локализовать на площади 120 квадратных метров.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Новороссийск 2 марта. Повреждены детский сад, 8 многоквартирных и 9 частных домов. Пострадали 5 человек. В школе № 29 развернули пункт временного размещения.

В городе был введен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

