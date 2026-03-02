Форма поиска по сайту

02 марта, 16:59

Политика

Финляндия запретит въезд гражданам РФ с небиометрическими паспортами с 1 июня

Фото: depositphotos/dnaumoid

Финляндия начнет отказывать во въезде россиянам с небиометрическими загранпаспортами с 1 июня 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны, передает ТАСС.

Ведомство отметило, что исключение составят несовершеннолетние и лица, которые имеют вид на жительство до указанной даты. Также некоторые разрешения на въезд могут быть выданы индивидуально.

МИД подчеркнул, что переходный период будет действовать с 1 июня по 31 декабря. В это время обладателям небиометрических паспортов будет разрешен въезд в Финляндию при условии, если в документе будут иметься шенгенская виза или вид на жительство в стране Шенгенской зоны, выданные Хельсинки или другим шенгенским государством до 1 июня.

Ранее визовый центр Франции в Москве разрешил оплачивать сервисный сбор при подаче документов на визу. Согласно нововведению, российским туристам больше не нужно оплачивать сбор при онлайн-записи. Обязательные 36,6 евро вносятся непосредственно в визовом центре вместе с консульским сбором и другими услугами.

7 ноября 2025 года Еврокомиссия объявила о полном запрете выдачи новых многоразовых виз для россиян. Это означает, что граждане должны обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз.

Минэкономразвития не исключило полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

