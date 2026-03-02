Финляндия запретит въезд гражданам РФ с небиометрическими паспортами с 1 июня

Фото: depositphotos/dnaumoid

Финляндия начнет отказывать во въезде россиянам с небиометрическими загранпаспортами с 1 июня 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны, передает ТАСС.

Ведомство отметило, что исключение составят несовершеннолетние и лица, которые имеют вид на жительство до указанной даты. Также некоторые разрешения на въезд могут быть выданы индивидуально.

МИД подчеркнул, что переходный период будет действовать с 1 июня по 31 декабря. В это время обладателям небиометрических паспортов будет разрешен въезд в Финляндию при условии, если в документе будут иметься шенгенская виза или вид на жительство в стране Шенгенской зоны, выданные Хельсинки или другим шенгенским государством до 1 июня.

Ранее визовый центр Франции в Москве разрешил оплачивать сервисный сбор при подаче документов на визу. Согласно нововведению, российским туристам больше не нужно оплачивать сбор при онлайн-записи. Обязательные 36,6 евро вносятся непосредственно в визовом центре вместе с консульским сбором и другими услугами.

7 ноября 2025 года Еврокомиссия объявила о полном запрете выдачи новых многоразовых виз для россиян. Это означает, что граждане должны обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз.

