Суд отправил в СИЗО подозреваемых в массовой драке в московском ТРЦ "Щука"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хорошёвский районный суд Москвы отправил в СИЗО подозреваемых в массовой драке в московском ТРЦ "Щука", передала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Слушание велось в отношении М. И. Абдулкадырова, Д. А. Датиева, И. Р. Исаева и А. Р. Исаева. Им вменяют хулиганство. Все четверо пробудут в заключении до 26 апреля

Инцидент случился 26 февраля в торгово-развлекательном комплексе на Щукинской улице. Четверо мужчин устроили конфликт с охранниками и другими посетителями.

Прибывшие на место правоохранители задержали и доставили в отдел полиции девятерых участников. Изначально всем предъявили обвинения в хулиганстве.

Изначально шестерых из задержанных суд заключил под стражу на 15 суток. Их, в частности, признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".