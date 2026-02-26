Девять человек задержаны из-за конфликта на северо-западе Москвы

Фото: depositphotos/doomu

Правоохранители доставили в отдел полиции девятерых человек из-за конфликта на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по столице.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в ОМВД по району Щукино девять человек. Полицейские уже устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности.

Ранее полицейские организовали проверки после драк с участием несовершеннолетних в подмосковном округе Мытищи. В ходе одного из инцидентов неизвестные избили подростка. По факту инцидента было принято процессуальное решение, материалы против напавшего направлены в УМВД "Пушкинское".

В еще одном инциденте трое несовершеннолетних напали на двух мужчин. Полицейские установили их личности и доставили в отдел полиции. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы, а двоих юношей привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

