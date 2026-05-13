Росконгресс спрогнозировал дефицит и подорожание кукурузы и пшеницы

Конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на газ приведут к подорожанию и дефициту кукурузы и пшеницы, говорится в докладе Росконгресса "Рынок удобрений: как геополитика меняет логистику и цены", с ним ознакомились РИА Новости.

"Наиболее высокие риски, связанные с войной в Иране и перекрытием Ормуза, угрожают азотным удобрениям. Фермеры по всему миру в финансовом стрессе, и уже идет процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу, существует риск дефицита и роста цен на них", – говорится в докладе.

Отмечается, что рынок удобрений и сельское хозяйство зависят от нефтегазовых и военно-политических кризисов, так как природный газ – основное сырье для азотных удобрений, а логистика и платежи в этом секторе восприимчивы к санкциям и блокировкам.

Специалисты провели анализ потребности в азотных удобрениях, включая зависимость от цен на них, для пшеницы, кукурузы, риса и сои. По данным The International Food Policy Research Institute (IFPRI) и Всемирного банка, особенно восприимчивы культуры с высокой азотоемкостью – кукуруза и пшеница. В то время как соя почти не нуждается в азотных удобрениях, поскольку эта культура биологически фиксирует азот из природной среды.

В докладе поясняется, что при подорожании азота, фермеры частично уходят от кукурузы к сое или другим менее азотоемким культурам. Однако это не просто микроэкономическая адаптация: на макроуровне это меняет баланс мировых товарных рынков. То есть, кукуруза может недополучить площадь, а соя, наоборот, получить ее в избытке, а затем поменяются цены на корма, мясо, растительные масла и биотопливо.

В документе отмечается, что, в отличие от нефти, где рыночная реакция может быть практически мгновенной, в продовольствии эффект часто проявляется через сезон – энергетический шок может поднять цены на удобрения, изменить закупочную стратегию перед посевной, а спустя месяцы сказаться на урожае и экспортных балансах.

Вместе с тем продовольственная инфляция после энергетического кризиса, как указывают авторы, продолжается часто дольше самого энергетического потрясения.

