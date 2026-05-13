13 мая, 11:03

Политика

Захарова сравнила Каллас с лягушонком Кермитом

Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас с лягушонком Кермитом из "Маппет-шоу". Такое заявление она сделала в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, все больше людей в ЕС задаются вопросом, кто такая Каллас и от имени кого она вещает. Дипломат напомнила, что в "Маппет-шоу" лягушата, поросята и другие персонажи произносят какие-то слова и открывают рот. Их все слушают, потому что звук идет.

"Но через какое-то время все понимают, что это не веселый лягушонок Кермит говорит, а что там сидит актер, который придумал этого персонажа, надел на руку сначала самодельную, а потом уже и попавшую в промышленный поток игрушку и, находясь за кадром, говорит", – пояснила представитель МИД.

Она подчеркнула, что в руководстве Европы сложилась такая же ситуация: чиновники, имея свой мандат, говорят чушь, которая заставляет людей поверить, что это является принятыми ЕС решениями, хотя это не так.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что конфликт с Западом носит экзистенциальный характер. Он также указал на отсутствие иллюзий по поводу того, что будет дальше. Европейцы не понимают "очень многого из того, что говорим мы, и если говорить прямо, желают кончины нашего государства", указал политик.

