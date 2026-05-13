RO: Кейт Миддлтон постоянно нарушала правило Елизаветы II не говорить о любимых блюдах

13 мая, 11:54

В мире
Названо правило Елизаветы II, которое постоянно нарушала Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон часто нарушала одно правило королевы Великобритании Елизаветы II – не говорить о своих любимых блюдах, сообщает RadarOnline (RO).

Таким способом королева пыталась избежать повторения блюд на дворцовых кухнях. Елизавета II была очень скрытна в вопросах своих гастрономических предпочтений и никогда не позволяла членам семьи и себе открыто говорить на эту тему.

По данным СМИ, члены семьи часто шутили – если бы Елизавета II хоть раз упомянула, что ей нравится какое-либо блюдо, то каждый повар, дипломат и хозяин, с которым она встречалась в течение следующего десятилетия, чувствовали бы себя обязанными подать ей его.

Однако Миддлтон до сих пор откровенна с публикой в мелочах, даже в обсуждении любимого блюда. Впервые принцесса Уэльская нарушила правило в 2018 году, когда навещала в больнице четырехлетнего мальчика, пережившего пересадку сердца.

Ребенок признался, что любит оливки и пасту, а Миддлтон заявила, что она и ее дочь Шарлотта тоже их любят. При этом самое любимое блюдо принцессы – карри, которое она часто готовит сама.

Елизавета II ушла из жизни в 2022 году в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Она стала старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну.

Ранее Миддлтон подверглась критике в Сети из-за нового образа, выбранного для официального выхода. Выбор принцессы пал на оранжевое шерстяное пальто с геометрическим орнаментом, темно-зеленую водолазку и брюки с высокой талией того же оттенка от бренда Виктории Бекхэм.

