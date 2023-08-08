Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на поминки Елизаветы II

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Принц Гарри и Меган Маркл не получили приглашения на поминки Елизаветы II в замке Балморал. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Источник издания рассказал, что герцог и герцогиня Сассекские до сих пор не получили от других членов королевской семьи никакой информации о своем участии в мероприятии. При этом, по его словам, в это время пара будет находиться в Европе, в частности, в сентябре она должна выступить в Дюссельдорфе на "Играх непокоренных".

Инсайдер предположил, что решение не приглашать принца Гарри и Меган Маркл было принято на фоне обострившейся семейной вражды на фоне выхода книги Гарри "Запасной", где тот раскритиковал родственников. Известно, что его брат с супругой – принц Уильям и Кейт Миддлтон – на мероприятие в Балморале приглашены.

Елизавета II умерла 8 сентября прошлого года в возрасте 96 лет. Церемония государственных похорон королевы состоялась 19 сентября. На ней присутствовали все члены королевской семьи, бывшие и действующие служащие Короны, высокопоставленные чиновники и лидеры зарубежных стран.



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