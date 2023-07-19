Принц Гарри и Меган Маркл решили разъехаться – СМИ

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Принц Гарри и Меган Маркл решили разъехаться и пожить раздельно. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на собственный близкий к семье источник.

Согласно информации, в июне продюсерская компания пары утратила контракт со стриминговым сервисом Spotify, где Меган Маркл вела подкасты. Пресса сообщала, что причина заключается в недовольстве сервиса объемом контента. По данным СМИ, был выпущен один сезон за год существования шоу "Архетипы".

Сделка со стриминговым сервисом оценивалась в 20 миллионов долларов, однако контракт досрочно расторгли, после чего финансовое положение пары ухудшилось. Принцу Гарри и Меган Маркл якобы стало трудно оплачивать проживание в особняке и услуги охраны. Источник издания уточнил, что именно поэтому они решили разъехаться.

"Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил их жизнь в ад. Время, проведенное в разлуке на разных континентах, надеюсь, поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше", – добавляется в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что принц Гарри планировал записать серию подкастов с высокопоставленными людьми об их детстве. Он хотел поговорить о ранних годах и о влиянии детского опыта на взрослую жизнь с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Марком Цукербергом. Принц Гарри также предлагал продюсерам подкаст об отцовстве и об общественных проблемах.

Принц Гарри обвинил издателя Daily Mirror в незаконном сборе информации о себе