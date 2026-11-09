Большой театр представит новую постановку оперы "Евгений Онегин" в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьерные показы оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" в новой режиссерской версии Ксении Шостакович состоятся 26, 27 и 28 ноября на Новой сцене Большого театра. Музыкальным руководителем и дирижером постановки станет генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе учреждения.

В центре новой версии – воспоминания главного героя. Сценическое действие будет разворачиваться в пространстве памяти Онегина, который вновь переживает события прошлого и возвращается к письму Татьяны.

"Онегин в нашей постановке обречен вечно проживать одни и те же воспоминания. Спустя долгое время после того, как все завершилось, они приходят к нему каждую ночь как страшные сны. Во сне он бесконечно перечитывает письмо Татьяны и корит себя", – рассказала Шостакович.

В театре отметили, что Чайковский определил жанр произведения как "лирические сцены". В опере основное внимание уделено внутреннему миру персонажей, их чувствам и переживаниям, а не внешнему драматическому действию.

Над спектаклем также работают хореограф Екатерина Миронова, режиссер по пластике Екатерина Зеленская, сценограф Альона Пикалова, главный хормейстер Валерий Борисов, художник по костюмам Майя Майер и художник по свету Андрей Абрамов.

Опера "Евгений Онегин" впервые прозвучала на сцене Большого театра 11 (23) января 1881 года под управлением Энрико Бевиньяни. За почти полтора века произведение неоднократно возвращалось в репертуар в разных режиссерских версиях.

Особое место в истории театра занимает постановка Бориса Покровского 1944 года с оформлением Петра Вильямса. В 1991 году представили ее новую редакцию с декорациями Валерия Левенталя. Позднее свои версии оперы создали Дмитрий Черняков в 2006 году и Евгений Арье в 2019-м.

Ранее сообщалось, что столичные театры покажут более 180 новогодних спектаклей и представлений в декабре и январе. К примеру, Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой приглашает встретить Новый год вместе с артистом Олегом Меньшиковым.